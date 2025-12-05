Азербайджанская альпинистка покорила высочайшую вершину Антарктиды
Индивидуальные
- 05 декабря, 2025
- 10:01
Азербайджанская альпинистка Эльмира Асланова успешно покорила массив Винсон (4892 метра) - высочайшую вершину Антарктиды, совершив историческое восхождение в экстремальных условиях самого холодного континента планеты. Как сообщает "Report", информацию об этом достижении распространило Министерство молодежи и спорта Азербайджана. Следует отметить, что массив Винсон входит в престижный проект "7 вершин", который включает высочайшие точки всех континентов.
