Азербайджанская альпинистка покорила высочайшую вершину Антарктиды

    Азербайджанская альпинистка Эльмира Асланова успешно покорила массив Винсон (4892 метра) - высочайшую вершину Антарктиды, совершив историческое восхождение в экстремальных условиях самого холодного континента планеты. Как сообщает "Report", информацию об этом достижении распространило Министерство молодежи и спорта Азербайджана. Следует отметить, что массив Винсон входит в престижный проект "7 вершин", который включает высочайшие точки всех континентов.

