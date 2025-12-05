Azərbaycan alpinisti Antarktidanın ən yüksək zirvəsini fəth edib
Fərdi
- 05 dekabr, 2025
- 09:44
Azərbaycan alpinisti Elmira Aslanova Antarktidanın ən yüksək zirvəsi olan Vinson dağını (4892 metr) fəth edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, Vinson dağı "7 zirvə" layihəsinə daxildir.
