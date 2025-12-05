Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Шамиль Айрым: Возвращение западных азербайджанцев является одним из элементов мира на Кавказе

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 10:15
    Шамиль Айрым: Возвращение западных азербайджанцев является одним из элементов мира на Кавказе

    Возвращение западных азербайджанцев на исторические земли и восстановление их культурных памятников является одним из факторов мира между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, об этом заявил член Великого национального собрания Турции, председатель Группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым на международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение".

    По его словам, международное право предусматривает право каждого человека на возвращение в свой край. Он подчеркнул, что возвращение азербайджанцев, насильственно выселенных в свое время из Армении, является их неотъемлемым правом. На протяжении веков исторические и культурные памятники азербайджанцев на этих территориях подвергались уничтожению; искусство ашугов и ковроткачество были полностью утрачены, что нанесло серьезный ущерб духовным связям народа.

    Шамиль Айрым отметил, что постконфликтный мир в регионе возможен лишь при уважении к культурно-историческим памятникам. Поэтому возвращение западных азербайджанцев и восстановление их культурного наследия является одним из ключевых элементов мира. Он добавил, что Армения разрушила оккупированные ею территории за 30 лет, тогда как Азербайджан сегодня строит в Карабахе дороги, аэропорты и жилые дома, поскольку эта земля принадлежит Азербайджану.

    ОЗА Шамиль Айрым западные азербайджанцы Армения
    Şamil Ayrım: Qərbi azərbaycanlıların öz yurdlarına qayıdışı sülhün əsas şərtlərindəndir
    Elvis

    Последние новости

    10:41

    АБР: Азербайджан имеет уникальный шанс присоединиться к новой мировой железнодорожной экосистеме

    Инфраструктура
    10:30

    ОЗА вручила сертификаты почетного членства представителям шести стран

    Внутренняя политика
    10:22

    В Нахчыване началась реконструкция железных дорог - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    10:21

    АБР изучает пути превращения Азербайджанских железных дорог в лидера низкоуглеродного транспорта

    Инфраструктура
    10:16
    Фото

    Депутат ММ принял участие в заседании Постоянного комитета АПА по политвопросам

    Милли Меджлис
    10:15

    Шамиль Айрым: Возвращение западных азербайджанцев является одним из элементов мира на Кавказе

    Внешняя политика
    10:13

    Стоимость Azeri Light снизилась до $66,50 за баррель

    Энергетика
    10:02

    Нефть подешевела на фоне роста спроса две сессии подряд

    Энергетика
    10:01

    Азербайджанская альпинистка покорила высочайшую вершину Антарктиды

    Индивидуальные
    Лента новостей