Нефть подешевела на фоне роста спроса две сессии подряд

Нефть подешевела после повышения цен две торговые сессии подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,16% относительно предыдущего закрытия - до $63,16 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до $59,52.

За два предыдущих дня цена на нефть марки Brent выросла на 1,3% марки WTI - на 1,76%.

Ранее управление энергетической информации Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) в Соединенных штатов за неделю по 28 ноября выросли на 0,6 млн баррелей, до 427,5 млн. Аналитики при этом ждали снижения показателя.

Также нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco накануне понизила отпускные цены на нефть на январь для покупателей из Азии до самого низкого уровня с начала 2021 года.