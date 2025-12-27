Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Глава ФБР сообщил о закрытии штаб-квартиры спецслужбы

    Другие страны
    27 декабря, 2025
    • 06:15
    Глава ФБР сообщил о закрытии штаб-квартиры спецслужбы
    Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател сообщил о закрытии штаб-квартиры ведомства и переезде спецслужбы в другое здание.

    Как передает Report, соответствующее сообщение размещено на странице главы ведомства в соцсети Х.

    "После более чем 20 лет неудачных попыток мы завершили разработку плана по окончательному закрытию штаб-квартиры ФБР в здании Гувера и переезду сотрудников в безопасный и современный комплекс. Когда мы приступили к работе, налогоплательщикам грозило потратить почти $5 млрд на новую штаб-квартиру, которая не открылась бы до 2035 года. Мы отменили этот план", - отметил Пател.

    По его словам, штаб-квартира переедет в расположенное в нескольких кварталах неподалеку здание имени Рональда Рейгана.

    "Здание Гувера будет закрыто навсегда", - указал директор ФБР. Он отметил, что большая часть сотрудников штаб-квартиры переедут в новое здание после завершения ремонта, а часть агентов в рамках политики перераспределения ресурсов перейдут на работу "на местах".

    Штаб-квартира ФБР располагается в построенном в 1975 году здании имени Эдгара Гувера - бывшего директора спецслужбы, который возглавлял ее с 1924 по 1972 год. Как сообщила в 2023 году газета The Wall Street Journal, этот комплекс "рушится и больше не отвечает потребностям организации, которая выросла за последние 50 лет". Полная модернизация здания, по оценкам СМИ, обошлась бы в $1,7 млрд и заняла бы 14 лет.

