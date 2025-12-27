FTB rəhbəri büronun baş ofisinin bağlandığını elan edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Federal Təhqiqatlar Bürosunun (FTB) direktoru Keş Patel agentliyin baş ofisinin bağlandığını və kəşfiyyat idarəsinin başqa binaya köçürüldüyünü açıqlayıb.

    Bu barədə "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir.

    "20 ildən çox uğursuz cəhdlərdən sonra biz FTB-nin Huver binasındakı qərargahını həmişəlik bağlamaq və əməkdaşlarımızı təhlükəsiz, müasir obyektə köçürmək planını yekunlaşdırdıq", deyə o, "X"də yazıb.

    "Biz işə başlayanda vergi ödəyiciləri 2035-ci ilə qədər açılmayacaq yeni qərargah üçün təxminən 5 milyard dollar xərcləmək perspektivi ilə üzləşmişdilər. Biz bu planı ləğv etdik", - Patel əlavə edib.

    O qeyd edib ki, əsaslı təmir başa çatdıqdan sonra qərargah əməkdaşlarının əksəriyyəti yeni binaya köçəcək, bəzi agentlər isə resursların yenidən bölüşdürülməsi siyasəti çərçivəsində sahəyə işə köçürüləcək.

    Глава ФБР сообщил о закрытии штаб-квартиры спецслужбы

