    Daxili siyasət
    • 29 yanvar, 2026
    • 17:08
    Prezident Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarını təltif edib, ali xüsusi rütbələr verib - SİYAHI

    Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla Dövlət Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib:

    "gömrük xidməti general-polkovniki" ali xüsusi rütbəsi

    Şahin Soltan oğlu Bağırov – Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

    "gömrük xidməti general-mayoru" ali xüsusi rütbəsi

    Fuad Elxan oğlu Məmmədov – Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini

    Fuad Mikayıl oğlu Aslanov – Rəqəmsal İdarəetmə Baş İdarəsinin rəisi

    Elmir Bahadur oğlu Ramazanov – Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi.

    Digər sərəncamla gömrük orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə Dövlət Gömrük Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

    3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

    Quliyev Bəhruz Faiq oğlu

    Şirinov Natiq Telman oğlu

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Alverdiyev Tariyel Mehman oğlu

    Məmmədov Elşən Malik oğlu

    "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə

    Alışov Elvin Mahir oğlu

    Bayramov Rəşad Fərrux oğlu

    Dünyamalılı Emin Əhəd oğlu

    Həsənov Rüstəm Abı oğlu

    İsmayılov Amid Raqif oğlu

    İsmayılov Seyfulla Lətif oğlu

    Qasımov Orxan Araz oğlu

    Quliyev Arif Mahmud oğlu

    Qurbanov Vasif Elçin oğlu

    Nəsibov Elxan Şiraslan oğlu

    Nuriyev Nurlan Səxavət oğlu

    Tağıyev Namiq İntiqam oğlu

    Vəliyev Turqut Tehran oğlu.

    Qeyd edək ki, yanvarın 30-u Dövlət Gömrük Komitəsinin yaradılmasının 34 ili tamam olur.

    Президент присвоил высшие специальные звания сотрудникам ГТК

