Prezident Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarını təltif edib, ali xüsusi rütbələr verib - SİYAHI
- 29 yanvar, 2026
- 17:08
Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla Dövlət Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib:
"gömrük xidməti general-polkovniki" ali xüsusi rütbəsi
Şahin Soltan oğlu Bağırov – Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri
"gömrük xidməti general-mayoru" ali xüsusi rütbəsi
Fuad Elxan oğlu Məmmədov – Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini
Fuad Mikayıl oğlu Aslanov – Rəqəmsal İdarəetmə Baş İdarəsinin rəisi
Elmir Bahadur oğlu Ramazanov – Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi.
Digər sərəncamla gömrük orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə Dövlət Gömrük Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:
3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Quliyev Bəhruz Faiq oğlu
Şirinov Natiq Telman oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Alverdiyev Tariyel Mehman oğlu
Məmmədov Elşən Malik oğlu
"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə
Alışov Elvin Mahir oğlu
Bayramov Rəşad Fərrux oğlu
Dünyamalılı Emin Əhəd oğlu
Həsənov Rüstəm Abı oğlu
İsmayılov Amid Raqif oğlu
İsmayılov Seyfulla Lətif oğlu
Qasımov Orxan Araz oğlu
Quliyev Arif Mahmud oğlu
Qurbanov Vasif Elçin oğlu
Nəsibov Elxan Şiraslan oğlu
Nuriyev Nurlan Səxavət oğlu
Tağıyev Namiq İntiqam oğlu
Vəliyev Turqut Tehran oğlu.
Qeyd edək ki, yanvarın 30-u Dövlət Gömrük Komitəsinin yaradılmasının 34 ili tamam olur.