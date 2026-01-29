Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Президент присвоил высшие специальные звания сотрудникам ГТК

    Внутренняя политика
    • 29 января, 2026
    • 17:11
    Президент присвоил высшие специальные звания сотрудникам ГТК

    Сотрудникам Государственного таможенного комитета присвоены высшие специальные звания.

    Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Высшее специальное звание "генерал-полковник таможенной службы"

    Шахину Солтан оглу Багирову – председателю Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

    Высшее специальное звание "генерал-майор таможенной службы"

    Фуаду Эльхан оглу Мамедову – заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

    Фуаду Микаил оглу Асланову – начальнику Главного управления цифрового управления

    Эльмиру Бахадур оглу Рамазанову – начальнику Бакинского главного таможенного управления.

