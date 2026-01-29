Президент присвоил высшие специальные звания сотрудникам ГТК
Внутренняя политика
- 29 января, 2026
- 17:11
Сотрудникам Государственного таможенного комитета присвоены высшие специальные звания.
Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Высшее специальное звание "генерал-полковник таможенной службы"
Шахину Солтан оглу Багирову – председателю Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Высшее специальное звание "генерал-майор таможенной службы"
Фуаду Эльхан оглу Мамедову – заместителю председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Фуаду Микаил оглу Асланову – начальнику Главного управления цифрового управления
Эльмиру Бахадур оглу Рамазанову – начальнику Бакинского главного таможенного управления.
