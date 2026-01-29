Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə general-polkovnik rütbəsi verilib
Daxili siyasət
- 29 yanvar, 2026
- 17:09
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırova general-polkovnik rütbəsi verilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Şahin Soltan oğlu Bağırova "gömrük xidməti general-polkovniki" ali xüsusi rütbəsi verilib.
Qeyd edək ki, yanvarın 30-u Dövlət Gömrük Komitəsinin yaradılmasının 34 ili tamam olur.
