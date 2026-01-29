İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə general-polkovnik rütbəsi verilib

    Daxili siyasət
    • 29 yanvar, 2026
    • 17:09
    Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə general-polkovnik rütbəsi verilib
    Şahin Bağırov

    Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırova general-polkovnik rütbəsi verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, Şahin Soltan oğlu Bağırova "gömrük xidməti general-polkovniki" ali xüsusi rütbəsi verilib.

    Qeyd edək ki, yanvarın 30-u Dövlət Gömrük Komitəsinin yaradılmasının 34 ili tamam olur.

    DGK Şahin Bağırov general-polkovnik
    Председателю ГТК присвоено звание генерал-полковника

