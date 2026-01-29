Председателю ГТК присвоено звание генерал-полковника
Внутренняя политика
- 29 января, 2026
- 17:12
Председателю Государственного таможенного комитета Шахину Багирову присвоено звание генерал-полковника.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
