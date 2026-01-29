Ötən il işlə təmin edilən əlilliyi olan şəxslərin sayı açıqlanıb
Sosial müdafiə
- 29 yanvar, 2026
- 17:17
Ötən il Azərbaycanda əlilliyi olan daha 5800 şəxs işlə təmin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, 2025-ci ildə Dövlət Məşğulluq Agentliyi əlilliyi olan 1284 şəxs üçün proqram çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatları yaradıb.
Ümumilikdə son bir ildə əlilliyi olan 500-dək şəxs peşə kurslarına cəlb olunub.
