    Ötən il işlə təmin edilən əlilliyi olan şəxslərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    • 29 yanvar, 2026
    • 17:17
    Ötən il işlə təmin edilən əlilliyi olan şəxslərin sayı açıqlanıb

    Ötən il Azərbaycanda əlilliyi olan daha 5800 şəxs işlə təmin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, 2025-ci ildə Dövlət Məşğulluq Agentliyi əlilliyi olan 1284 şəxs üçün proqram çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatları yaradıb.

    Ümumilikdə son bir ildə əlilliyi olan 500-dək şəxs peşə kurslarına cəlb olunub.

