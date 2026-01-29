В Азербайджане в 2025 году трудоустроены 5,8 тыс. лиц с инвалидностью
- 29 января, 2026
- 17:33
В Азербайджане в 2025 году трудоустроены 5 800 человек с инвалидностью.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, меры реализованы в рамках государственной политики занятости.
В ведомстве отметили, что в течение года Государственное агентство занятости создало 1 284 малых семейных хозяйства для людей с инвалидностью в рамках специальных программ.
Кроме того, за последний год около 500 человек с инвалидностью были привлечены к профессиональным курсам.
