    Avropa Komissiyası Rusiya və Belarusdan idxaldan imtina təşəbbüsünü qeydə alıb

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 16:56
    Avropa Komissiyası Rusiya və Belarusdan idxaldan imtina təşəbbüsünü qeydə alıb

    Avropa Komissiyası (AK) cümə axşamı, yanvarın 29-da "Rusiyanın müharibəsinin maliyyələşdirilməsini dayandırmaq: Rusiyadan Aİ-yə zərərli və faydasız idxaldan mərhələli şəkildə imtina etmək" adlı Avropa vətəndaş təşəbbüsünü qeydə alıb.

    Bu barədə "Report"un Avropa bürosu AK-ya istinadən xəbər verir.

    Təşəbbüs "Rusiya və Belarusdan qalan idxal asılılığını sektorial qadağalar və ya qəti mərhələli imtina yolu ilə dərhal dayandırmaq üçün tədbirlər görməyi" nəzərdə tutur.

    Məqsəd Aİ-dən Rusiyaya maliyyə vəsaitlərinin axınını dayandırmaq, kritik təchizat zəncirlərində struktur zəiflikləri aradan qaldırmaq və razılaşdırılmış ticarət siyasətini gücləndirməkdir.

    Komissiya təşəbbüs barədə qərarı yalnız Aİ vətəndaşlarından ən azı 1 milyon imza toplanarsa qəbul edəcək.

