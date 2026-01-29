ЕК зарегистрировала инициативу по отказу от импорта из РФ и Беларуси

Европейская комиссия (ЕК) в четверг, 29 января, зарегистрировала Европейскую гражданскую инициативу (ЕГИ) "Прекратить финансирование войны России: поэтапно отказаться от вредного и бесполезного импорта из России в ЕС".

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на ЕК.

Инициатива предусматривает предпринять "немедленные меры для прекращения оставшейся импортной зависимости ЕС от России и Беларуси путем введения секторальных запретов или решительного поэтапного отказа (от импорта - ред.)".

Цель - остановить поступление финансовых средств из ЕС в РФ, устранить структурные уязвимости в критически важных цепочках поставок и усилить согласованную торговую политику, отмечают авторы инициативы.

Комиссия примет решение по инициативе только в том случае, если она соберет не менее 1 млн подписей граждан ЕС.