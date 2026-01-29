Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    ЕК зарегистрировала инициативу по отказу от импорта из РФ и Беларуси

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 16:42
    ЕК зарегистрировала инициативу по отказу от импорта из РФ и Беларуси

    Европейская комиссия (ЕК) в четверг, 29 января, зарегистрировала Европейскую гражданскую инициативу (ЕГИ) "Прекратить финансирование войны России: поэтапно отказаться от вредного и бесполезного импорта из России в ЕС".

    Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на ЕК.

    Инициатива предусматривает предпринять "немедленные меры для прекращения оставшейся импортной зависимости ЕС от России и Беларуси путем введения секторальных запретов или решительного поэтапного отказа (от импорта - ред.)".

    Цель - остановить поступление финансовых средств из ЕС в РФ, устранить структурные уязвимости в критически важных цепочках поставок и усилить согласованную торговую политику, отмечают авторы инициативы.

    Комиссия примет решение по инициативе только в том случае, если она соберет не менее 1 млн подписей граждан ЕС.

    Еврокомиссия Россия Беларусь европейская гражданская инициатива запрет на импорт
    Avropa Komissiyası Rusiya və Belarusdan idxaldan imtina təşəbbüsünü qeydə alıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:11

    В 2025 году в Азербайджане потребителям возвращено 383 тыс. манатов

    Бизнес
    17:55

    На двух линиях бакинского метро зафиксированы задержки до 20 минут – ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    17:54

    ЕС уволил высокопоставленного чиновника в связи с коррупционным скандалом

    Другие страны
    17:53
    Фото

    Азербайджан и ЕС обсудили включение Зангезурского коридора в TEN-T

    Инфраструктура
    17:52

    Король Дании в феврале посетит Гренландию

    Другие страны
    17:51

    Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос почти на 13%

    Финансы
    17:47

    Сибига вновь заявил о готовности Зеленского встретиться c Путиным

    Другие страны
    17:44

    Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 7%

    Финансы
    17:33

    В Азербайджане в 2025 году трудоустроены 5,8 тыс. лиц с инвалидностью

    Социальная защита
    Лента новостей