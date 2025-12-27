В офисе шерифа в Айдахо произошла стрельба

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в офисе шерифа округа Шошоне в Уоллесе, штат Айдахо.

Как передает Report, об этом сообщил местный 2-й телеканал со ссылкой на полицию.

Согласно информации, на подкрепление были привлечены сотрудники соседних округов Минерал (штат Монтана) и Кутеней. Предварительно, злоумышленник ранил двух человек и взял в заложники еще нескольких.

Позднее шериф округа Кутеней Боб Норрис подтвердил телеканалу, что подозреваемый нейтрализован. На месте инцидента работают правоохранители.

Информация о причинах произошедшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.