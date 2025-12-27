Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В офисе шерифа в Айдахо произошла стрельба

    • 27 декабря, 2025
    • 05:44
    В офисе шерифа в Айдахо произошла стрельба

    По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в офисе шерифа округа Шошоне в Уоллесе, штат Айдахо.

    Как передает Report, об этом сообщил местный 2-й телеканал со ссылкой на полицию.

    Согласно информации, на подкрепление были привлечены сотрудники соседних округов Минерал (штат Монтана) и Кутеней. Предварительно, злоумышленник ранил двух человек и взял в заложники еще нескольких.

    Позднее шериф округа Кутеней Боб Норрис подтвердил телеканалу, что подозреваемый нейтрализован. На месте инцидента работают правоохранители.

    Информация о причинах произошедшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.

    ABŞ-dəo şerifin ofisində atışma baş verib

