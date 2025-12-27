İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    ABŞ-dəo şerifin ofisində atışma baş verib

    Digər ölkələr
    • 27 dekabr, 2025
    • 05:50
    ABŞ-dəo şerifin ofisində atışma baş verib

    ABŞ-də Aydaho ştatının Uolles şəhərində Şoshone dairəsi şerifinin ofisində baş verən atışma nəticəsində ən azı iki nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli "Kanal 2" polisə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, qonşu Mineral (Montana) və Kootenay əyalətlərindən zabitlər ehtiyat üçün çağırılıb.

    İlkin məlumatlara görə, silahlı şəxs iki nəfəri yaralayıb və daha bir neçə nəfəri girov götürüb.

    Kootenay dairəsinin şerifi Bob Norris daha sonra kanala şübhəlinin zərərsizləşdirildiyini təsdiqləyib. Hadisə yerində hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları işləyir.

    Hadisənin səbəbi və zərərçəkənlərin vəziyyəti ilə bağlı hələlik heç bir məlumat verilməyib..

    ABŞ "Şerif" Atışma
    В офисе шерифа в Айдахо произошла стрельба

    Son xəbərlər

    05:50

    ABŞ-dəo şerifin ofisində atışma baş verib

    Digər ölkələr
    05:15

    Tramp Ukraynada müharibəyə son qoymaq üçün yaxşı şansın olduğuna inanır

    Digər ölkələr
    04:52

    Egey dənizində 38 qanunsuz miqrant xilas edilib

    Region
    04:22

    Yaponiyada buzlu yolda 50-dən çox avtomobil toqquşub, ölən və yaralılar var

    Digər ölkələr
    03:53

    ÜST: Avropada hər il təxminən 800 000 insan alkoqol qəbulu səbəbindən ölür

    Sağlamlıq
    03:20

    Ukrayna uran yataqları ilə bağlı məlumatların məxfiliyini ləğv edə bilər

    Digər ölkələr
    02:46

    Rusiya iqtisadiyyatının artım tempi dörd dəfədən çox yavaşlayıb

    Region
    02:05

    ABŞ-də qar səbəbindən 1600-dən çox aviareys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Yunanıstanda qar uçqunu nəticəsində 4 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti