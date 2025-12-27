ABŞ-dəo şerifin ofisində atışma baş verib
Digər ölkələr
- 27 dekabr, 2025
- 05:50
ABŞ-də Aydaho ştatının Uolles şəhərində Şoshone dairəsi şerifinin ofisində baş verən atışma nəticəsində ən azı iki nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli "Kanal 2" polisə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, qonşu Mineral (Montana) və Kootenay əyalətlərindən zabitlər ehtiyat üçün çağırılıb.
İlkin məlumatlara görə, silahlı şəxs iki nəfəri yaralayıb və daha bir neçə nəfəri girov götürüb.
Kootenay dairəsinin şerifi Bob Norris daha sonra kanala şübhəlinin zərərsizləşdirildiyini təsdiqləyib. Hadisə yerində hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları işləyir.
Hadisənin səbəbi və zərərçəkənlərin vəziyyəti ilə bağlı hələlik heç bir məlumat verilməyib..
Son xəbərlər
05:50
ABŞ-dəo şerifin ofisində atışma baş veribDigər ölkələr
05:15
Tramp Ukraynada müharibəyə son qoymaq üçün yaxşı şansın olduğuna inanırDigər ölkələr
04:52
Egey dənizində 38 qanunsuz miqrant xilas edilibRegion
04:22
Yaponiyada buzlu yolda 50-dən çox avtomobil toqquşub, ölən və yaralılar varDigər ölkələr
03:53
ÜST: Avropada hər il təxminən 800 000 insan alkoqol qəbulu səbəbindən ölürSağlamlıq
03:20
Ukrayna uran yataqları ilə bağlı məlumatların məxfiliyini ləğv edə bilərDigər ölkələr
02:46
Rusiya iqtisadiyyatının artım tempi dörd dəfədən çox yavaşlayıbRegion
02:05
ABŞ-də qar səbəbindən 1600-dən çox aviareys təxirə salınıbDigər ölkələr
01:45