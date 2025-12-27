Свыше 75% опрошенных австралийцев поддержали ужесточение миграционной политики

Более 75% австралийцев выступают за ужесточение миграционной политики страны и проведение строгой проверки въезжающих.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Resolve Strategic через 10 дней после теракта, произошедшего в Сиднее 14 декабря.

В отчете компании отмечается, что не менее 76% опрошенных высказались за ужесточение иммиграционной политики и введение проверки всех въезжающих на наличие антисемитских или экстремистских взглядов. Против введения такой практики оказались только 7% респондентов.

"Австралийцы считают свободу слова основным правом личности, но недавние события подтвердили, что люди также убеждены, что это право предполагает и ответственностью перед обществом", - сказал директор Resolve Strategic Джим Рид.

В опросе также указано, что и другие меры, принятые государством после теракта в Сиднее, пользуются широкой поддержкой населения. Ужесточение законов о разжигании ненависти поддерживают 70%, а более суровые наказания для тех, кто подстрекает к насилию против еврейского народа - 67% респондентов. Также социологам удалось выяснить, что полный запрет любых экстремистских организаций пользуется поддержкой 72% отвечавших.

За запрет проведения массовых мероприятий и акций в защиту Палестины высказались 53% участников опроса, а еще 46% респондентов поддержали идею об обязательном изучении истории Холокоста в общеобразовательных школах Австралии.

Отметим, что в результате теракта на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря погибли 15 человек. Также был ликвидирован один из предполагаемых стрелков. Еще 38 раненых были госпитализированы. Австралийские полицейские предполагают, что один из исполнителей теракта связан с террористической группировкой ИГИЛ.