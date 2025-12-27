Свыше 75% опрошенных австралийцев поддержали ужесточение миграционной политики

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 07:39
    Более 75% австралийцев выступают за ужесточение миграционной политики страны и проведение строгой проверки въезжающих.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Resolve Strategic через 10 дней после теракта, произошедшего в Сиднее 14 декабря.

    В отчете компании отмечается, что не менее 76% опрошенных высказались за ужесточение иммиграционной политики и введение проверки всех въезжающих на наличие антисемитских или экстремистских взглядов. Против введения такой практики оказались только 7% респондентов.

    "Австралийцы считают свободу слова основным правом личности, но недавние события подтвердили, что люди также убеждены, что это право предполагает и ответственностью перед обществом", - сказал директор Resolve Strategic Джим Рид.

    В опросе также указано, что и другие меры, принятые государством после теракта в Сиднее, пользуются широкой поддержкой населения. Ужесточение законов о разжигании ненависти поддерживают 70%, а более суровые наказания для тех, кто подстрекает к насилию против еврейского народа - 67% респондентов. Также социологам удалось выяснить, что полный запрет любых экстремистских организаций пользуется поддержкой 72% отвечавших.

    За запрет проведения массовых мероприятий и акций в защиту Палестины высказались 53% участников опроса, а еще 46% респондентов поддержали идею об обязательном изучении истории Холокоста в общеобразовательных школах Австралии.

    Отметим, что в результате теракта на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря погибли 15 человек. Также был ликвидирован один из предполагаемых стрелков. Еще 38 раненых были госпитализированы. Австралийские полицейские предполагают, что один из исполнителей теракта связан с террористической группировкой ИГИЛ.

    Лента новостей