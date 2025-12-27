Береговая охрана Турции спасла в Эгейском море десятки нелегальных мигрантов

В провинции Измир на западе Турции задержаны 38 человек, пытавшихся покинуть территорию страны незаконным путем.

Как передает Report со ссылкой на местный телеканал HaberGlobal, мигранты были обнаружены сотрудниками Береговой охраны Турции в Эгейском море, у побережья Сеферихисара.

Согласно информации, в ведомство поступила информация, что лодка с нелегалами оказалась обездвиженной в прибрежной полосе из-за поломки двигателя. На место инцидента выдвинулись мобильные отряды Береговой охраны.

В рамках операции с лодки были спасены 38 нелегальных мигрантов, включая ребенка. Лица, пытавшиеся пересечь море, были переданы соответствующим органам.