Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Береговая охрана Турции спасла в Эгейском море десятки нелегальных мигрантов

    В регионе
    • 27 декабря, 2025
    • 05:07
    Береговая охрана Турции спасла в Эгейском море десятки нелегальных мигрантов

    В провинции Измир на западе Турции задержаны 38 человек, пытавшихся покинуть территорию страны незаконным путем.

    Как передает Report со ссылкой на местный телеканал HaberGlobal, мигранты были обнаружены сотрудниками Береговой охраны Турции в Эгейском море, у побережья Сеферихисара.

    Согласно информации, в ведомство поступила информация, что лодка с нелегалами оказалась обездвиженной в прибрежной полосе из-за поломки двигателя. На место инцидента выдвинулись мобильные отряды Береговой охраны.

    В рамках операции с лодки были спасены 38 нелегальных мигрантов, включая ребенка. Лица, пытавшиеся пересечь море, были переданы соответствующим органам.

    Турция Измир нелегальная миграция Береговая охрана
    Egey dənizində 38 qanunsuz miqrant xilas edilib

    Последние новости

    05:44

    В офисе шерифа в Айдахо произошла стрельба

    Другие страны
    05:07

    Береговая охрана Турции спасла в Эгейском море десятки нелегальных мигрантов

    В регионе
    04:39

    Трамп заявил о хороших шансах на урегулирование украинского конфликта

    Другие страны
    04:20

    В Японии в ДТП с участием более 50 машин погиб человек

    Другие страны
    03:51

    ВОЗ: Ежегодно в Европе из-за потребления алкоголя умирают около 800 тыс. человек

    Здоровье
    03:16

    Украина может рассекретить данные о залежах урана

    Другие страны
    02:40

    В России признали четырехкратное замедление роста экономики

    В регионе
    02:04

    Bloomberg: В США отменили более 1,6 тыс. рейсов из-за снегопада

    Другие страны
    01:37

    В Греции четыре человека погибли из-за схода лавины в горах Вардусия

    Другие страны
    Лента новостей