Трамп: США пока не планируют признавать Сомалиленд

Вашингтон пока не намерен вслед за Израилем признавать Сомалиленд.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post.

"Нет, - приводит издание его ответ на соответствующий вопрос. - Все находится на стадии изучения".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 26 декабря объявил о признании Израилем Республики Сомалиленд в качестве независимого и суверенного государства.

Сомалиленд признается мировым сообществом частью Сомали, однако власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядке весной 1991 года объявили о государственном суверенитете.