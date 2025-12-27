Трамп: США пока не планируют признавать Сомалиленд
Другие страны
- 27 декабря, 2025
- 06:53
Вашингтон пока не намерен вслед за Израилем признавать Сомалиленд.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post.
"Нет, - приводит издание его ответ на соответствующий вопрос. - Все находится на стадии изучения".
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 26 декабря объявил о признании Израилем Республики Сомалиленд в качестве независимого и суверенного государства.
Сомалиленд признается мировым сообществом частью Сомали, однако власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядке весной 1991 года объявили о государственном суверенитете.
Последние новости
07:39
Свыше 75% опрошенных австралийцев поддержали ужесточение миграционной политикиДругие страны
07:21
В Европе ждут позитивных итогов встречи лидеров США и УкраиныДругие страны
06:53
Трамп: США пока не планируют признавать СомалилендДругие страны
06:15
Глава ФБР сообщил о закрытии штаб-квартиры спецслужбыДругие страны
05:44
В офисе шерифа в Айдахо произошла стрельбаДругие страны
05:07
Береговая охрана Турции спасла в Эгейском море десятки нелегальных мигрантовВ регионе
04:39
Трамп заявил о хороших шансах на урегулирование украинского конфликтаДругие страны
04:20
В Японии в ДТП с участием более 50 машин погиб человекДругие страны
03:51