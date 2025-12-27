Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Трамп: США пока не планируют признавать Сомалиленд

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 06:53
    Трамп: США пока не планируют признавать Сомалиленд

    Вашингтон пока не намерен вслед за Израилем признавать Сомалиленд.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post.

    "Нет, - приводит издание его ответ на соответствующий вопрос. - Все находится на стадии изучения".

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 26 декабря объявил о признании Израилем Республики Сомалиленд в качестве независимого и суверенного государства.

    Сомалиленд признается мировым сообществом частью Сомали, однако власти Республики Сомалиленд в одностороннем порядке весной 1991 года объявили о государственном суверенитете.

