ABŞ hələ Somalilendin müstəqilliyini tanımaq niyyətində deyil

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp müsahibəsində bəyan edib ki, Vaşinqton hələ Somalilendin müstəqilliyini tanımaqda İsrailin ardınca getmək niyyətində deyil.

    Bu barədə "Report" "New York Post" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    "Xeyr", - nəşr onun müvafiq suala cavabından sitat gətirib: "Hər şey hələ öyrənilməkdədir".

    Cümə günü Baş nazir Benyamin Netanyahu İsrailin Somalilend Respublikasını müstəqil və suveren dövlət kimi tanıdığını elan edib. Somalilend beynəlxalq səviyyədə Somalinin bir hissəsi kimi tanınır, lakin Somalilend hökuməti 1991-ci ilin yazında birtərəfli qaydada dövlət suverenliyini elan edib.

    Öz növbəsində Somali, Misir, Türkiyə və Cibutinin xarici işlər nazirləri İsrailin Somalilendi suveren dövlət kimi tanımasını pisləyiblər.

