İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Türkiyə, Misir, Somali və Cibuti İsrailin Somalilendi tanımaq qərarını pisləyiblər

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 20:16
    Türkiyə, Misir, Somali və Cibuti İsrailin Somalilendi tanımaq qərarını pisləyiblər

    Somali, Misir, Türkiyə və Cibutinin xarici işlər nazirləri İsrailin Somalilendi suveren dövlət kimi tanımasını pisləyiblər.

    "Report"un "The Times of Israel"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Misir Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) nazirin Türkiyə, Somalili Cibutidən olan həmkarları ilə telefon danışığından sonra dərc edilən bəyanatında deyilib.

    "Nazirlər bu qərarı qınadılar və rədd etdilər. Somalinin birliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə tam dəstəklərini vurğuladılar", - Misir XİN-dən bildirilib.

    Qeyd edək ki, İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu dekabrın 26-da Somalilendi müstəqil və suveren dövlət kimi rəsmən tanıdığını bəyan edib.

    Somalilend Benyamin Netanyahu Misir Türkiyə Somali
    Главы МИД Сомали, Египта, Турции и Джибути осудили решение Израиля по Сомалиленду

    Son xəbərlər

    20:18

    Heydər Əliyev Fondu uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil edib

    Sosial müdafiə
    20:16

    Türkiyə, Misir, Somali və Cibuti İsrailin Somalilendi tanımaq qərarını pisləyiblər

    Digər ölkələr
    20:04

    İsveç enerji sisteminin möhkəmləndirilməsi üçün Ukraynaya on milyonlarla avro yardım edib

    Digər ölkələr
    19:48

    Rusiya nüvə triadasını modernləşdirməyi və universal HHM sistemi formalaşdırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:41

    İrəvan hava limanına beş ölkədən bir sıra uçuşlar gecikir

    Region
    19:37
    Foto

    Anar Əliyev IV "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    19:27

    Paşinyan: Ermənistan 2026-cı ildə Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhəd məsələlərində irəliləyiş gözləyir

    Region
    19:26

    Tramp və Navrotski Polşanın G20 qrupunun işində iştirakını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:15
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Yevlaxda uşaqlar üçün Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti