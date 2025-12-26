Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Главы МИД Сомали, Египта, Турции и Джибути осудили решение Израиля по Сомалиленду

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 20:03
    Главы МИД Сомали, Египта, Турции и Джибути осудили решение Израиля по Сомалиленду

    Министры иностранных дел Сомали, Египта, Турции и Джибути осуждают признание Израилем Сомалиленда суверенным государством.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Египта, опубликованном после телефонного разговора главы ведомства с его сомалийским, турецким и джибутийским коллегами.

    "Министры осудили и подтвердили полное неприятие данного решения, подчеркнув свою полную поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сомали",- отметили в МИД.

    Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня объявил об официальном признании Сомалиленда независимым и суверенным государством.

    Сомали Турция Египет Джибути Сомалиленд осуждение МИД
    Türkiyə, Misir, Somali və Cibuti İsrailin Somalilendi tanımaq qərarını pisləyiblər

    Последние новости

    21:14

    Таиланд не откажется от занятой территории для переговоров с Камбоджей

    Другие страны
    21:00
    Фото

    Бакинский военный суд завершил рассмотрение дела граждан Армении, приговор объявят позже

    Происшествия
    20:56

    Посол РФ в Армении: Происходящее на Южном Кавказе значимо для Москвы

    Другие страны
    20:51
    Фото

    Лейла Алиева встретилась с творческим коллективом ANİMAFİLM Studio

    Культура
    20:48

    В Малатье задержан член ИГИЛ, готовивший теракт на Новый год

    В регионе
    20:43

    Жертвами ракетного удара РФ по Харькову стали 2 человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:25
    Фото

    Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное мероприятие для детей

    Социальная защита
    20:22

    Рябков: РФ хотела бы видеть Украину дружественной страной

    Другие страны
    20:18

    Зеленский и Стубб обсудили подготовку к переговорам в США

    Другие страны
    Лента новостей