Главы МИД Сомали, Египта, Турции и Джибути осудили решение Израиля по Сомалиленду
Другие страны
- 26 декабря, 2025
- 20:03
Министры иностранных дел Сомали, Египта, Турции и Джибути осуждают признание Израилем Сомалиленда суверенным государством.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Египта, опубликованном после телефонного разговора главы ведомства с его сомалийским, турецким и джибутийским коллегами.
"Министры осудили и подтвердили полное неприятие данного решения, подчеркнув свою полную поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сомали",- отметили в МИД.
Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня объявил об официальном признании Сомалиленда независимым и суверенным государством.
