Израиль первым в мире официально признал независимость Сомалиленда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня объявил об официальном признании Сомалиленда независимым и суверенным государством.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении его канцелярии в соцсети Х.

"Нетаньяху, министр иностранных дел Гидеон Саар и президент Сомалиленд [Абдирахман Мохамед Абдуллахи] подписали совместную декларацию", - говорится в сообщении.

"Израиль планирует немедленно расширить свои отношения с Сомалилендом посредством сотрудничества в области сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики", - добавили также в канцелярии израильского премьера.

В свою очередь Гидеон Саар отметил на своей странице в Х, что соглашение предусматривает взаимное признание и установление дипломатических отношений, в том числе назначение послов и открытие посольств.

Отметим, Сомалиленд в одностороннем порядке провозгласил независимость в 1991 году, с тех пор пытается добиться признания в качестве суверенного независимого государства. Однако ни одна страна или международная организация до сих пор этого не сделала. Мировое сообщество признает Сомалиленд частью Сомали.