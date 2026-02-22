İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Şahmat Federasiyasının prezidenti: "Pley-off Azərbaycan çempionatı üçün uyğun sistemdir"

    Fərdi
    • 22 fevral, 2026
    • 21:24
    Şahmat Federasiyasının prezidenti: Pley-off Azərbaycan çempionatı üçün uyğun sistemdir

    Pley-off Azərbaycan çempionatı üçün uyğun sistemdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) prezidenti Mahir Məmmədov ölkə çempionatının bağlanış mərasimindən sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    AŞF prezidenti çempionata böyük marağın olduğunu bildirib:

    "Sevindirici haldır ki, həm azarkeşlər arasında, həm də mediada çempionat böyük ajiotaja səbəb oldu. Gələn il, yəqin ki, mükafat fondunu bir az da artıracağıq. Məhəmməd Muradlı üçüncü dəfə Azərbaycan çempionu oldu. Çoxları Şəhriyar Məmmədyarovu dəstəkləyirdi, ancaq əfsuslar olsun ki, bu dəfə də məğlub oldu. Qadınlarda da Ülviyyə Fətəliyeva ilk dəfə çempion oldu. O, ötən çempionatda mübarizəni tərk edəndə çox gərgin hisslər keçirmişdi. Bu il isə arzusuna çatdı. Ayan da çox gözəl oynadı, açığı, onun qalib gələcəyini gözləyirdim".

    Azərbaycan Şahmat Federasiyası Azərbaycan çempionatı pley-off Mahir Məmmədov

    Son xəbərlər

    22:06

    Əraqçi İranın uranın zənginləşdirilməsindən imtina etməyəcəyini bildirib

    Region
    21:57
    Foto

    Kürdəmirdə qəza baş verib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    21:42

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    21:38

    ABŞ-nin hokkey millisi olimpiadada qızıl medal qazanıb

    Komanda
    21:33

    Lvovda terror aktı törətməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:30
    Foto

    Hyustonda Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    21:24

    Şahmat Federasiyasının prezidenti: "Pley-off Azərbaycan çempionatı üçün uyğun sistemdir"

    Fərdi
    21:15

    Berlində avtobus qəzasında azı 12 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    20:58

    Hindistan HHQ iki ildə üçüncü yerli istehsal olan Tejas təyyarəsini itirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti