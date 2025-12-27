Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Якутии по меньшей мере два человека погибли, провалившись под лед

    В регионе
    27 декабря, 2025
    08:27
    В Якутии по меньшей мере два человека погибли, провалившись под лед

    Не менее двух человек погибли в провалившемся под лед автомобиле в Якутске (РФ).

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Саха (Якутия)

    "Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту гибели людей при провале автомашины под лед на участке реки Лены, не предусмотренном для использования в качестве переправы транспорта. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. Еще четверо, в том числе водитель, доставлены в медицинское учреждение, находятся на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

    Уточняется, что на месте происшествия сейчас работают следователь и криминалисты, а также сотрудники оперативных служб. Ведутся работы по извлечению транспортного средства из воды и поиску тел. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Служба спасения Якутии ранее сообщила в Telegram-канале, что автомобиль, в котором находились семь человек, провалился под лед. Четверых удалось эвакуировать, трое оставались в воде. Позднее одному из них, мужчине приблизительно 60 лет, удалось самостоятельно выплыть на берег, но спасти его жизнь медики не смогли. Спасатели продолжают поиски еще двух человек, включая ребенка.

    Yakutskda avtomobil buzun altına düşüb, iki nəfər ölüb

