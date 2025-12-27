Yakutskda avtomobil buzun altına düşüb, iki nəfər ölüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Region
    • 27 dekabr, 2025
    • 08:33
    Rusiyanın Yakutsk şəhərində avtomobil buzun altına düşüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Rusiya Federasiyasının Saxa Respublikası (Yakutiya) üzrə İstintaq Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, hadisə nəticəsində iki nəfər ölüb, sürücü daxil olmaqla 4 şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hazırda xilasedicilər biri uşaq olmaqla iki nəfərin axtarışlarını davam etdirir.

