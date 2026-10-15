İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    FHN Gəncə Dövlət Filarmoniyasında təlim keçirib

    Hadisə
    • 15 oktyabr, 2026
    • 10:08
    FHN Gəncə Dövlət Filarmoniyasında təlim keçirib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Gəncə şəhər Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsi Gəncə şəhərində yerləşən Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında "Fövqəladə hallar zamanı davranış qaydaları və təxliyə" mövzusunda təlim keçirib.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    FHN-in müvafiq canlı qüvvə və texnikasının cəlb edildiyi təlimin keçirilməsində əsas məqsəd Filarmoniyanın kollektivinə fövqəladə hallar, o cümlədən yanğın zamanı davranış qaydalarının aşılanması, habelə bu kimi obyektlərdə mümkün yanğınlar zamanı yanğından mühafizə bölmələrinin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi olub.

    Təlimin nəzəri hissəsində obyektin kollektivinə fövqəladə hallar, o cümlədən yanğınlar zamanı zəruri davranış qaydaları, təxliyə tədbirləri barədə ətraflı məlumat verilib, suallar cavablandırılıb.

    Təlimin praktiki hissəsində şərti yanğınla əlaqədar "Həyəcan" siqnalı verildikdən sonra Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri operativ qaydada hadisə yerinə çataraq, "yanğınla mübarizə" tədbirlərinə başlayıblar. Şərti yanğın baş vermiş ərazidə təxliyə planına uyğun olaraq işçilərin təhlükəsiz yerə təxliyəsi həyata keçirilib, şərti xəsarət almış şəxslərə "ilkin yardım göstərilib", "yanğın qısa müddətdə söndürülüb".

    Uğurla keçən təlimdən sonra əldə edilmiş nəticələr müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.

    FHN Gəncə Dövlət Filarmoniyasında təlim keçirib
    FHN Gəncə Dövlət Filarmoniyasında təlim keçirib
    FHN Gəncə Dövlət Filarmoniyasında təlim keçirib
    FHN Gəncə Dövlət Filarmoniyasında təlim keçirib
    FHN Gəncə Dövlət Filarmoniyasında təlim keçirib
    FHN Gəncə Dövlət Filarmoniyasında təlim keçirib
    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyası Gəncə
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:55
    Yəmən sahillərində tankerə yaxınlaşan qayığa xəbərdarlıq atəşi açılıb
    Digər ölkələr
    18:39
    Foto
    Binə Atçılıq Mərkəzində cıdır mövsümünə yekun vurulub
    Fərdi
    18:21
    El-Ninyo Kaliforniya sahillərinə tropik balıqları, köpəkbalıqlarını və dəniz ilanlarını gətirib
    Digər ölkələr
    18:17
    Anthropic: Süni intellekt ABŞ iqtisadiyyatını 2030-cu ilədək 44 trilyon dollara çatdıra bilər
    Digər ölkələr
    17:56
    Azərbaycanda 9 ayda 2300 kiloqrama yaxın qızıl istehsal edilib
    Sənaye
    17:53
    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Qəbələ"yə qalib gəlib
    Futbol
    17:45
    Ötən gün itkin düşmüş 8 nəfər tapılıb
    Hadisə
    17:43
    Azərbaycanda xırda və iribuynuzlu mal-qaranın sayı açıqlanıb
    Biznes
    17:31
    Azərbaycanda 9 ayda avtomobil nəqliyyatı ilə 1,8 milyarda yaxın sərnişin daşınıb
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti