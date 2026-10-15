İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycanı idmançıları beynəlxalq reqatada 4 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 15 oktyabr, 2026
    • 10:04
    Azərbaycanı idmançıları beynəlxalq reqatada 4 medal qazanıblar

    Gürcüstanda təşkil olunan kayak və kanoe üzrə beynəlxalq reqatada Azərbaycan idmançıları 4 medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Su İdmanı Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Mtsxeta şəhərində keçirilən yarışda kanoeçilər Rüstəm Əsgərov və Fəxri Sadıqlı ikinəfərlik qayıqda 200 metr məsafədə bürünc medala sahib olublar.

    Kayak növündə Yunus Əhmədov təknəfərlik qayıqda, eləcə də gürcüstanlı idmançı ilə birgə ikinəfərlik qayıqda 200 metr məsafədə gümüş medala yiyələnib.

    Eyni kateqoriyada, müxtəlif yaş qrupları üzrə Sənan Cəfərzadə – Tahir Mövsümov cütlüyü də ikinci pilləni tutub.

    Azərbaycanı idmançıları beynəlxalq reqatada 4 medal qazanıblar
    Azərbaycanı idmançıları beynəlxalq reqatada 4 medal qazanıblar

    Rüstəm Əsgərov Fəxri Sadıqlı Yunus Əhmədov Kayak Kanoe Azərbaycan Su İdmanı Federasiyası
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:08
    EIB Mərkəzi Asiyada Azərbaycan üzərindən Avropaya ixrac potensialı olan layihələri nəzərdən keçirir
    Region
    17:06
    Zelenski Aİ Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Brüsselə gəlib
    Region
    17:06
    Tahir Baxşıyev: "Azərbaycanın basketbol klublarından avrokuboklarda qələbə gözləyirik"
    Komanda
    17:02
    Qlobal iqtisadi proseslərin Azərbaycana təsirləri müzakirə edilib
    Maliyyə
    16:55
    BTQ: OMTC-nin hesabatı Fransada insan hüquqlarının müdafiəsində sistemli problemləri üzə çıxarıb
    Xarici siyasət
    16:54
    Xaçmazda qəhvəyi məxmər bağacıqları yenidən yayılıb, zəruri tədbirlər görülür
    ASK
    16:53
    Foto
    ADY-də qanvermə aksiyası keçirilib
    İnfrastruktur
    16:52
    Mirziyoyev və Al Tani Bakıda ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    16:50
    "Turan Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti