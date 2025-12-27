Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    27 декабря, 2025
    • 07:21
    В Европе ждут позитивных итогов встречи лидеров США и Украины

    В Европе рассчитывают, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским поможет приблизить достижение мирного соглашения по Украине.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

    "Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку они описывают текущую динамику отношений между США и Украиной как продуктивную", - отмечается в публикации.

    По словам источников, в Европе прогнозируют, что "недели интенсивных усилий" американских и украинских переговорщиков приведут к положительному результату.

    Телеканал сообщает, что перед встречей с Трампом Зеленский пообщался с чиновниками НАТО, а также лидерами Канады, Германии, Финляндии, Дании и Эстонии для координации позиций. При этом участие европейских лидеров в предстоящей встрече президентов США и Украины не планируется.

