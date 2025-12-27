Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

    Экология
    27 декабря, 2025
    • 08:52
    На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

    Самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце.

    Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

    "На восточном краю Солнца сегодня рано утром по московскому времени зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1. Мощность события составила около 50% от порога высшего балла X. Максимум излучения зафиксирован в 04:50 мск (05:50 по бакинскому времени)", - говорится в сообщении.

    По словам специалистов, пик ожидающейся вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники. При этом вероятность формирования магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год на данный момент считается невысокой из-за значительного удаления активных областей от линии Солнце - Земля.

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

