    Азиз Алекберли: Армения все еще игнорирует право азербайджанцев на возвращение в Западный Азербайджан

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 09:56
    Азиз Алекберли: Армения все еще игнорирует право азербайджанцев на возвращение в Западный Азербайджан

    Армения до сих пор отрицает право азербайджанцев на возвращение в Западный Азербайджан.

    Как передает "Report", об этом заявил председатель Правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли на международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение".

    По его словам, для обеспечения мирного возвращения граждан Азербайджана в их родные места регулярно укрепляются связи с международными организациями и зарубежными странами: "Несмотря на постоянные попытки Общины Западного Азербайджана установить контакт, армянская сторона до сих пор не ответила на наши призывы. Постоянно в центре внимания находится деятельность по повышению международной осведомленности по этому вопросу, диалог с международными организациями и зарубежными государствами. Наши обращения также распространены как официальные документы высших органов ООН – Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности".

    Əziz Ələkbərli: Ermənistan hələ də azərbaycanlıların geriyə qayıdış hüququnu inkar edir
    MP: Armenia continues to deny return rights of Azerbaijanis
    Лента новостей