Стоимость Azeri Light снизилась до $66,50 за баррель
- 05 декабря, 2025
- 10:13
Стоимость барреля азербайджанской нефти марки "Azeri Light" на мировом рынке снизилась на $0,04 или на 0,06%, составив $66,50.
Об этом "Report" сообщил источник на нефтяном рынке.
По результатам торгов, цена февральских фьючерсов на нефть марки "Brent" составила $64,36.
В турецком порту Джейхан стоимость барреля "Azeri Light" на условиях FOB (BTC FOB) снизилась на $0,03 или 0,05%, достигнув отметки $64,51.
В государственном бюджете Азербайджана на текущий год заложена средняя цена барреля нефти на уровне $70.
Напомним, что самая низкая цена на нефть "Azeri Light" была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная – в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть данной марки добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), в котором доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) составляет 31,65%.