    Стоимость Azeri Light снизилась до $66,50 за баррель

    Энергетика
    • 05 декабря, 2025
    • 10:13
    Стоимость Azeri Light снизилась до $66,50 за баррель

    Стоимость барреля азербайджанской нефти марки "Azeri Light" на мировом рынке снизилась на $0,04 или на 0,06%, составив $66,50.

    Об этом "Report" сообщил источник на нефтяном рынке.

    По результатам торгов, цена февральских фьючерсов на нефть марки "Brent" составила $64,36.

    В турецком порту Джейхан стоимость барреля "Azeri Light" на условиях FOB (BTC FOB) снизилась на $0,03 или 0,05%, достигнув отметки $64,51.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год заложена средняя цена барреля нефти на уровне $70.

    Напомним, что самая низкая цена на нефть "Azeri Light" была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная – в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть данной марки добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), в котором доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) составляет 31,65%.

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb
    Azeri Light crude drops to $66.5 per barrel
