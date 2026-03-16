Дональд Трамп заявил о переговорах по коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе

Вашингтон обсуждает с рядом зарубежных партнеров возможность создания коалиции для обеспечения неограниченного судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По его словам, Соединенные Штаты рассматривают возможность сотрудничества с другими государствами, однако не считают это жизненно необходимым.

"Я не занимаюсь их агрессивным лоббированием. Моя позиция: нам никто не нужен, мы - самая сильная страна в мире. Я в некоторых случаях делаю это скорее для того, чтобы посмотреть, как они отреагируют", - отметил Трамп.

Американский лидер сообщил, что 15 марта обсудил этот вопрос по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По оценке Трампа, позиция французского лидера по этому вопросу находится "примерно на уровне 8 по шкале от 0 до 10".

"Думаю, что он поможет", - добавил президент США.

Он также заявил, что "многие страны" уже уведомили Вашингтон о готовности оказать помощь, однако не назвал конкретные государства.

В то же время, по словам Трампа, некоторые союзники США проявляют меньший энтузиазм в вопросе участия в такой коалиции.