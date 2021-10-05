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Завершилась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии

Завершилась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии Завершилась встреча находящегося в Грузии с визитом министра обороны Азербайджана генерала-полковника Закира Гасанова с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.
В регионе
5 октября 2021 г. 11:00
Завершилась встреча министров обороны Азербайджана и Грузии

Завершилась встреча находящегося в Грузии с визитом министра обороны Азербайджана генерала-полковника Закира Гасанова с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.

Как передает грузинское бюро Report, на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

Стороны выразили удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Грузией, подчеркнули важность углубления этих отношений.

В завершение встречи был подписан план сотрудничества в оборонной сфере между двумя странами.

10:27

Началась двухсторонняя встреча министров обороны Азербайджана и Грузии Закира Гасанова и Джуаншера Бурчуладзе.

Как передает грузинское бюро Report, встреча проходит в Кахетинском регионе.

Затем грузинский министр проведет встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром.

По завершение двухсторонних встреч начнется трехсторонняя встреча министров обороны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü başa çatıb, sənəd imzalanıb
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Georgian Defense Ministers hold meeting

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