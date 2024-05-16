Каладзе раскритиковал глав МИД, посетивших митинг против закона об иноагентах в Тбилиси

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал враждебным шагом посещение главами МИД Исландии, Литвы и Эстонии митинга против закона об иноагентах в Тбилиси у здания парламента.

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал враждебным шагом посещение главами МИД Исландии, Литвы и Эстонии митинга против закона об иноагентах в Тбилиси у здания парламента.

Как сообщает Report , соответствующее заявление мэр озвучил в эфире телеканала "Рустави-2".

"Это не дружба, это вражда, это попытка углубить поляризацию в стране. <...> Это что за отношение? Это разве дружба?" - возмутился Каладзе.

Напомним, что министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси 15 мая для обсуждения закона об иноагентах. Они провели переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили.

Позднее главы МИД Исландии, Литвы и Эстонии приняли участие в митинге против закона об иноагентах. Они пришли к зданию парламента в Тбилиси и выступили перед собравшимися.