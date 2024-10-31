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В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта

В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта 31 октября вновь сдан в пользование после ремонта детский сад имени Алима Мамедова в Хатаинском районе Баку.
Внутренняя политика
31 октября 2024 г. 20:05
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта

31 октября вновь сдан в пользование после ремонта детский сад имени Алима Мамедова в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Report, первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и члены ее семьи ознакомились с условиями, созданными в детском саду.

Директор детского сада Лия Меджидова проинформировала первого вице-президента и членов ее семьи о работе, проделанной в детском саду.

Было сообщено, что детский сад имени Алима Мамедова был построен в 1958 году. В связи с тем, что за минувший период здание пришло в непригодное для эксплуатации состояние, возникла необходимость в его ремонте. По поручению первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой детский сад был отремонтирован на уровне современных требований.

Детский сад на сто мест обеспечен необходимым оборудованием и инвентарем. В этом дошкольном учреждении дети обучаются в 5 группах.

На территории детского сада проведены работы по благоустройству и озеленению, создана игровая площадка для детей.

Отметим, что в нашей стране особое внимание уделяется усилению социальной защиты детей, тому, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. С этой точки зрения важную роль играют реализуемые проекты по реконструкции детских садов.

Обучение и воспитание детей является одним из основных направлений деятельности Фонда Гейдара Алиева. Реализуемые Фондом проекты привели к развитию дошкольных учебно-воспитательных учреждений, серьезному качественному изменению в этой сфере. Подобные меры, рассчитанные на улучшение социального благополучия детей, являются успешным и логическим результатом политики, проводимой в нашей стране.

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Версия на английском языке ФотоKindergarten-nursery named after Alim Mammadov inaugurated in Khatai district of Baku after renovation
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Xətai rayonunda Alim Məmmədov adına körpələr evi-uşaq bağçasının təmirdən sonra açılışı olub

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