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Премьер Грузии обсудил европейскую интеграцию с главами МИД прибалтийских стран

Премьер Грузии обсудил европейскую интеграцию с главами МИД прибалтийских стран Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министрами иностранных дел Латвии, Эстонии, Исландии и Литвы.
В регионе
15 мая 2024 г. 21:46
Премьер Грузии обсудил европейскую интеграцию с главами МИД прибалтийских стран

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министрами иностранных дел Латвии, Эстонии, Исландии и Литвы.

Об этом сообщает местное бюро Report со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства.

Разговор коснулся процесса европейской интеграции Грузии, была подчеркнута важность начала переговоров о вступлении Грузии после предоставления ей статуса страны-кандидата в ЕС.

Премьер-министр заявил, что Грузия является лидером среди стран-кандидатов во всех сферах, будь то демократия, верховенство закона, права человека или темпы экономического развития, на что Евросоюз должен ответить соответствующими шагами.

На встрече внимание было уделено закону "О прозрачности иностранного влияния". Глава грузинского правительства еще раз пояснил, что закон направлен на укрепление государственного суверенитета и предусматривает только одно – прозрачность и ежегодное декларирование финансирования, получаемого от неправительственных и профильных СМИ. Премьер-министр подчеркнул, что правительство по-прежнему готово выслушать содержательные мнения относительно закона и отразить юридические замечания по итогам обсуждения закона в рамках процедуры вето.

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