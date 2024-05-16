Токаев: Казахстан нацелен на доведение товарооборота с Китаем до 100 млрд долларов в год

Казахстан нацелен на доведение товарооборота с Китаем до 100 млрд долларов в год.

Казахстан нацелен на доведение товарооборота с Китаем до 100 млрд долларов в год.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимая заместителя премьера Госсовета КНР Лю Гочжуна.

"Казахстан был и остается надежным партнером Китая. Вывод двусторонних отношений с КНР на новый качественный уровень является для Казахстана важнейшим приоритетом. Китай является ведущим торгово-экономическим партнером Казахстана, занимая первое место по объему двусторонней торговли. По итогам 2023 года этот показатель достиг рекордных 40 млрд долларов. Мы ставим задачу доведения товарооборота до 100 млрд долларов. Считаем, что этот показатель вполне достижим", – сказал президент Казахстана.

По информации пресс-службы президента Токаева, в ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран ранее достигнутых договоренностей. Рассмотрены перспективы укрепления взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, энергетики и туризма.