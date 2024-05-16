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Армения откроет посольство на Кипре

Армения откроет посольство на Кипре Армения откроет посольство на Кипре.
В регионе
16 мая 2024 г. 11:06
Армения откроет посольство на Кипре

Армения откроет посольство на Кипре.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, соответствующее постановление было принято на заседании правительства страны в четверг.

Сейчас посольства обеих стран действуют по совместительству: посольство Армении – в Афинах, посольство Кипра - в Москве.

Ранее, 14 марта, аналогичное решение приняло и правительство Кипра, уведомив армянскую сторону о готовности открыть в Ереване диппредставительство. Об этом заявил и глава кипрского МИД Константинос Комбос, в ходе официального визита в Армению.

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Версия на английском языке Armenia to open embassy in Cyprus

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