Армения откроет посольство на Кипре

Армения откроет посольство на Кипре.

Армения откроет посольство на Кипре.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, соответствующее постановление было принято на заседании правительства страны в четверг.

Сейчас посольства обеих стран действуют по совместительству: посольство Армении – в Афинах, посольство Кипра - в Москве.

Ранее, 14 марта, аналогичное решение приняло и правительство Кипра, уведомив армянскую сторону о готовности открыть в Ереване диппредставительство. Об этом заявил и глава кипрского МИД Константинос Комбос, в ходе официального визита в Армению.