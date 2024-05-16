ЕАБР выделил Казахстану $1 млн на устранение последствий паводков

Евразийский банк развития (ЕАБР) направил 1 млн долларов на устранение последствий паводков в Казахстане, а также принял решение провести в сокращенном формате свои мероприятия в Алма-Ате, намеченные на июнь.

Евразийский банк развития (ЕАБР) направил 1 млн долларов на устранение последствий паводков в Казахстане, а также принял решение провести в сокращенном формате свои мероприятия в Алма-Ате, намеченные на июнь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в финансовой организации.

"Осознавая значимость ситуации, сложившейся в Казахстане, мы направили финансовую помощь в размере 1 млн долларов на оказание поддержки в регионах, пострадавших от затоплений", - приводит пресс-служба слова председателя правления ЕАБР Николая Подгузова. Также ЕАБР принял решение организовать в июне годовое собрание и бизнес-форум в Алма-Ате, в сокращенном формате, исключив имиджевые мероприятия, говорится в сообщении.

Ранее власти Казахстана объявили об отказе от проведения некоторых крупных мероприятий для экономии средств, необходимых для ликвидации последствий паводков.

Масштабные паводки этой весной затронули 10 областей республики. По оценке президента страны Касым-Жомарта Токаева, начавшиеся в марте паводки стали для республики самым крупным природным бедствием за последние 80 лет.