Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура

В Карабахе очень гармонично сочетаются исторические памятники и современные здания.

В Карабахе очень гармонично сочетаются исторические памятники и современные здания.

Об этом корреспонденту Report сказала путешественница из Великобритании Джеки Эллис (Jackie Ellis).

"Нам очень понравилось путешествие по Карабаху. Мы увидели впечатляющие новые здания, построенные за короткий срок [с момента освобождения территорий от оккупации], и оценили качество строительства и тщательную продуманность каждого элемента. Были также рады узнать историю этих мест. В Англии тоже есть средневековые мосты, похожие на Худаферинский. Меня очень впечатлило, как в Карабахе старинные строения гармонично соседствуют с современными", — сказала она.

Отметим, что 26 октября в составе клуба Piki Reels в Карабах и Восточный Зангезур прибыла группа путешественников из 12 стран, включая США, Австралию, Бельгию, Великобританию, Израиль и Нидерланды.