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Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура

Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура В Карабахе очень гармонично сочетаются исторические памятники и современные здания.
Карабах
28 октября 2024 г. 10:24
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура

В Карабахе очень гармонично сочетаются исторические памятники и современные здания.

Об этом корреспонденту Report сказала путешественница из Великобритании Джеки Эллис (Jackie Ellis).

"Нам очень понравилось путешествие по Карабаху. Мы увидели впечатляющие новые здания, построенные за короткий срок [с момента освобождения территорий от оккупации], и оценили качество строительства и тщательную продуманность каждого элемента. Были также рады узнать историю этих мест. В Англии тоже есть средневековые мосты, похожие на Худаферинский. Меня очень впечатлило, как в Карабахе старинные строения гармонично соседствуют с современными", — сказала она.

Отметим, что 26 октября в составе клуба Piki Reels в Карабах и Восточный Зангезур прибыла группа путешественников из 12 стран, включая США, Австралию, Бельгию, Великобританию, Израиль и Нидерланды.

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Версия на азербайджанском языке Səyyah: Qarabağda tarixi və müasir memarlıq ahəngdar şəkildə birləşir
Версия на английском языке Traveler: Really nice to see old and new architecture in Karabakh

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