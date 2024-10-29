О нас

COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан

COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан COP29 - крупнейшее мероприятие, которое когда-либо принимал Азербайджан. На подготовку к этой конференции у страны было всего 9 месяцев, меньше, чем когда-либо у принимающей стороны.
COP29
29 октября 2024 г. 21:43
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан

COP29 - крупнейшее мероприятие, которое когда-либо принимал Азербайджан. На подготовку к этой конференции у страны было всего 9 месяцев.

Как сообщает Report, такие международные конференции важны для укрепления глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата.

Подготовка к этому мероприятию всего за 9 месяцев демонстрирует готовность Азербайджана к таким важным проектам и роль страны в глобальных дискуссиях. Это также показывает приверженность Баку климатической повестке и обязательствам в предотвращении последствий экологических проблем.

В рамках COP29 более 10 000 волонтеров прошли тренинги. Это показывает широкий охват мероприятия и активность участников. Привлечение волонтеров к тренингам также важно с точки зрения повышения осведомленности населения на фоне изменения климата. Это позволяет местным сообществам и молодежи играть активную роль в этом вопросе.

Волонтеры обеспечат необходимую поддержку для успешного проведения мероприятия, а также помогут расширить обсуждение климатических проблем, взаимодействуя с участниками. Такое участие дает возможность молодежи и сообществам внести вклад в деятельность по борьбе с изменением климата.

Для кого-то COP29 - это спасение нашего мира сегодня, а для кого-то - счастливое будущее для наших детей!

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоCOP29 Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi ən böyük tədbirdir

Другие новости из категории

Эльчин Амирбеков обсудил с высокопоставленными британскими чиновниками COP29
ФотоЭльчин Амирбеков обсудил с высокопоставленными британскими чиновниками COP29
29 октября 2024 г. 22:26
Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии климатические действия и финансирование
Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии климатические действия и финансирование
29 октября 2024 г. 17:41
15-й Всемирный климатический саммит пройдет параллельно COP29 в Баку
15-й Всемирный климатический саммит пройдет параллельно COP29 в Баку
29 октября 2024 г. 15:17
Иностранных граждан, прибывающих на COP29, не обязуют сдавать тест на коронавирус
Иностранных граждан, прибывающих на COP29, не обязуют сдавать тест на коронавирус
29 октября 2024 г. 15:14
Руководство Госпогранслужбы провело служебное совещание по COP29
ФотоРуководство Госпогранслужбы провело служебное совещание по COP29
29 октября 2024 г. 14:37
Бакинское метро ведет подготовку к COP29
ФотоБакинское метро ведет подготовку к COP29
29 октября 2024 г. 14:32
В НАНА стартовала международная конференция по проблемам географии в преддверии COP29
ФотоВ НАНА стартовала международная конференция по проблемам географии в преддверии COP29
29 октября 2024 г. 13:06
Японская климатическая инициатива в рамках COP29 проведет семинар по проблемам декарбонизации
Японская климатическая инициатива в рамках COP29 проведет семинар по проблемам декарбонизации
29 октября 2024 г. 11:34
Президент COP29 встретился в Колумбии со спецпредставителем Кыргызстана по вопросам окружающей среды
ФотоПрезидент COP29 встретился в Колумбии со спецпредставителем Кыргызстана по вопросам окружающей среды
29 октября 2024 г. 08:43
В Мексике проведено мероприятие, посвященное COP29
ФотоВ Мексике проведено мероприятие, посвященное COP29
29 октября 2024 г. 04:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi