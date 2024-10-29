COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан

COP29 - крупнейшее мероприятие, которое когда-либо принимал Азербайджан. На подготовку к этой конференции у страны было всего 9 месяцев, меньше, чем когда-либо у принимающей стороны.

COP29 - крупнейшее мероприятие, которое когда-либо принимал Азербайджан. На подготовку к этой конференции у страны было всего 9 месяцев.

Как сообщает Report , такие международные конференции важны для укрепления глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата.

Подготовка к этому мероприятию всего за 9 месяцев демонстрирует готовность Азербайджана к таким важным проектам и роль страны в глобальных дискуссиях. Это также показывает приверженность Баку климатической повестке и обязательствам в предотвращении последствий экологических проблем.

В рамках COP29 более 10 000 волонтеров прошли тренинги. Это показывает широкий охват мероприятия и активность участников. Привлечение волонтеров к тренингам также важно с точки зрения повышения осведомленности населения на фоне изменения климата. Это позволяет местным сообществам и молодежи играть активную роль в этом вопросе.

Волонтеры обеспечат необходимую поддержку для успешного проведения мероприятия, а также помогут расширить обсуждение климатических проблем, взаимодействуя с участниками. Такое участие дает возможность молодежи и сообществам внести вклад в деятельность по борьбе с изменением климата.

Для кого-то COP29 - это спасение нашего мира сегодня, а для кого-то - счастливое будущее для наших детей!