Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне

Причиной сегодняшних кратковременных ливневых дождей в Баку и на Абшеронском полуострове стало скопление одновременно как слоисто-дождевых, так и кучево-дождевых облаков.
Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.
Он напомнил, что сегодня с утренних часов в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдались прерывистые дожди, в некоторых районах полуострова осадки носили ливневый характер.
"Осенью осадки обычно выпадают из слоисто-дождевых облаков, и поскольку горизонтальные размеры этих облаков велики, они охватывают более обширные территории. Однако наблюдаются и кучево-дождевые облака, при этом из-за небольших горизонтальных размеров образуются локальные осадки, охватывающие более ограниченную территорию", - сказал он.
По словам Махмудова, утром в связи с синоптической ситуацией над Баку и Абшеронским полуостровом наблюдались как слоисто-дождевые, так и кучево-дождевые облака, что привело к кратковременным ливневым дождям.