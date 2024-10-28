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Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне

Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне Причиной сегодняшних кратковременных ливневых дождей в Баку и на Абшеронском полуострове стало скопление одновременно как слоисто-дождевых, так и кучево-дождевых облаков.
Экология
28 октября 2024 г. 16:29
Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне

Причиной сегодняшних кратковременных ливневых дождей в Баку и на Абшеронском полуострове стало скопление одновременно как слоисто-дождевых, так и кучево-дождевых облаков.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

Он напомнил, что сегодня с утренних часов в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдались прерывистые дожди, в некоторых районах полуострова осадки носили ливневый характер.

"Осенью осадки обычно выпадают из слоисто-дождевых облаков, и поскольку горизонтальные размеры этих облаков велики, они охватывают более обширные территории. Однако наблюдаются и кучево-дождевые облака, при этом из-за небольших горизонтальных размеров образуются локальные осадки, охватывающие более ограниченную территорию", - сказал он.

По словам Махмудова, утром в связи с синоптической ситуацией над Баку и Абшеронским полуостровом наблюдались как слоисто-дождевые, так и кучево-дождевые облака, что привело к кратковременным ливневым дождям.

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Версия на азербайджанском языке Bakıya və Abşerona yağan leysanın səbəbi açıqlanıb

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