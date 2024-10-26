О нас

В Азербайджане продолжаются осадки, в ряде районов идет снег

В Азербайджане продолжаются осадки, в ряде районов идет снег В Азербайджане продолжается наблюдаться погода с осадками, в ряде районов идет снег.
Экология
26 октября 2024 г. 18:52
В Азербайджане продолжаются осадки, в ряде районов идет снег

В Азербайджане продолжает наблюдаться погода с осадками, в ряде районов идет снег.

Как передает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 18:00, в Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Гяндже, Шеки, Алтыагадже, Губе, Халтане, Шамахы, Шабране, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Евлахе идет дождь, а в Гусаре (Лазе), Хыналыге, Грызе, Шахдаге - снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер временами усиливался до 16 м/с.

Температура воздуха в столице и на полуострове составила 14°, в Нахчыване - 19°, в низменных районах - 20°, в горных - до 6° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yağıntılı hava şəraiti davam edir, bəzi rayonlara qar yağır - FAKTİKİ HAVA

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
24 октября 2024 г. 12:47
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
Названа дата выплаты пенсий в регионах Азербайджана
Названа дата выплаты пенсий в регионах Азербайджана
21 октября 2024 г. 17:57
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
24 октября 2024 г. 16:23
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
24 октября 2024 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi