В Азербайджане продолжаются осадки, в ряде районов идет снег

В Азербайджане продолжается наблюдаться погода с осадками, в ряде районов идет снег.

В Азербайджане продолжает наблюдаться погода с осадками, в ряде районов идет снег.

Как передает Report , об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 18:00, в Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Гяндже, Шеки, Алтыагадже, Губе, Халтане, Шамахы, Шабране, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Евлахе идет дождь, а в Гусаре (Лазе), Хыналыге, Грызе, Шахдаге - снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер временами усиливался до 16 м/с.

Температура воздуха в столице и на полуострове составила 14°, в Нахчыване - 19°, в низменных районах - 20°, в горных - до 6° тепла.