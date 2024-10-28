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Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам

Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам, являющимся важной частью его истории и культуры.
Карабах
28 октября 2024 г. 10:45
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам

В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам, являющимся важной частью его истории и культуры.

Об этом Report сказал путешественник из Великобритании Доминик Хикки (Dominic Hickie).

"Глядя на Худаферинский мост, я понимаю, насколько важно сохранять и ценить подобные старинные памятники. Одновременно мы видим, что Азербайджан движется вперед - здесь [в Карабахском регионе] идет масштабная модернизация, строятся новые дороги, школы, дома", - сказал он.

Хикки также добавил, что с удовольствием вернулся бы в эти края снова, чтобы продолжить их исследовать.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyalı səyyah: Azərbaycanda tarixi abidələrə həssas yanaşırlar
Версия на английском языке British traveler amazed by Azerbaijan's reverence for historical monuments

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