Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам

В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам, являющимся важной частью его истории и культуры.

В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам, являющимся важной частью его истории и культуры.

Об этом Report сказал путешественник из Великобритании Доминик Хикки (Dominic Hickie).

"Глядя на Худаферинский мост, я понимаю, насколько важно сохранять и ценить подобные старинные памятники. Одновременно мы видим, что Азербайджан движется вперед - здесь [в Карабахском регионе] идет масштабная модернизация, строятся новые дороги, школы, дома", - сказал он.

Хикки также добавил, что с удовольствием вернулся бы в эти края снова, чтобы продолжить их исследовать.