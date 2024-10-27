В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека

В результате вооруженного нападения Сил быстрого реагирования (СБР) на деревню в штате Эль-Гезира (Судан) погибли не менее 124 человек, около сотни пострадали.

В результате вооруженного нападения Сил быстрого реагирования (СБР) на деревню Ал-Сиреха в провинции Эль-Гезира на востоке Судана погибли не менее 124, пострадали около сотни человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил Комитет сопротивления города Вад-Медани.

Отмечается, что этот инцидент стал самым кровопролитным за 18 месяцев войны в Судане и крупнейшим за всю серию нападений в провинции, который неоднократно подвергался атаке со стороны СБР.

По утверждению представителей комитета, нападение на деревню было осуществлено боевиками СБР из мести после того, как их командир Абуагла Кейкал, который родом из этих мест, прешел на сторону армии Судана.

Напомним, что в апреле 2023 года СБР под руководством генерала Мухаммада Хамдана Дагло вступила в вооруженный конфликт с действующей властью и армией.

Война привела к перемещению более 11 млн человек, сильному голоду в некоторых районах страны. США и другие страны обвиняют СБР в военных преступлениях, преступлениях против человечности и этнических чистках, в частности в Западном Дарфуре.