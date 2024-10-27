О нас

В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека

В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека В результате вооруженного нападения Сил быстрого реагирования (СБР) на деревню в штате Эль-Гезира (Судан) погибли не менее 124 человек, около сотни пострадали.
Другие страны
27 октября 2024 г. 00:34
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека

В результате вооруженного нападения Сил быстрого реагирования (СБР) на деревню Ал-Сиреха в провинции Эль-Гезира на востоке Судана погибли не менее 124, пострадали около сотни человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил Комитет сопротивления города Вад-Медани.

Отмечается, что этот инцидент стал самым кровопролитным за 18 месяцев войны в Судане и крупнейшим за всю серию нападений в провинции, который неоднократно подвергался атаке со стороны СБР.

По утверждению представителей комитета, нападение на деревню было осуществлено боевиками СБР из мести после того, как их командир Абуагла Кейкал, который родом из этих мест, прешел на сторону армии Судана.

Напомним, что в апреле 2023 года СБР под руководством генерала Мухаммада Хамдана Дагло вступила в вооруженный конфликт с действующей властью и армией.

Война привела к перемещению более 11 млн человек, сильному голоду в некоторых районах страны. США и другие страны обвиняют СБР в военных преступлениях, преступлениях против человечности и этнических чистках, в частности в Западном Дарфуре.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi