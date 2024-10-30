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Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста

Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста В августе экономический рост Армении замедлился с 6,2% до 5,6% в годовом излечении.
В регионе
30 октября 2024 г. 22:44
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста

В августе экономический рост Армении замедлился с 6,2% до 5,6% в годовом излечении.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Отмечается, что инфляция в стране снизилась до 0,6% в сентябре в годовом излечении. Реэкспорт золота и ювелирных изделий остался ключевым драйвером роста экспорта, несмотря на снижение объемов.

По данным ВБ, доходы от туризма (падение на 6,1% в годовом исчислении числа прибытий туристов и падение на 25% средних расходов одного туриста) и денежных переводов (падение на 28%) значительно сократились в первом полугодии 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: Ermənistanın iqtisadi artımı azalıb

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