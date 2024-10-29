Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов

12:03

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Вечером местами возможны осадки. Утром и ночью ожидается туман, северо-западный ветер сменится днем юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 7-11°, днем 15-19° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 80-90%, днем 65-75%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки. Ожидается туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-9°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла.