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На юго-востоке Турции 120 человек госпитализированы с подозрением на пищевое отравление

На юго-востоке Турции 120 человек госпитализированы с подозрением на пищевое отравление В райне Гёльбаши города Адыяман на юго-востоке Турции не менее 120 человек госпитализировали с подозрением на пищевое отравление.
В регионе
16 мая 2024 г. 06:12
На юго-востоке Турции 120 человек госпитализированы с подозрением на пищевое отравление

В райне Гёльбаши города Адыяман на юго-востоке Турции не менее 120 человек госпитализировали с подозрением на пищевое отравление.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, инцидент был зафиксирован на одной из строительных площадок на территории города. После вечернего приема пищи работники массово почувствовали недомогание. На место происшествия было направлено множество медицинских бригад. Медики оказали работникам первую помощь, после чего все они были доставлены в государственную больницу Гёльбаши.

По предварительной версии, лица отравились пищей. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə 120 nəfər qidadan zəhərlənib

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