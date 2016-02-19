На юго-востоке Турции обнаружен автомобиль с 500 кг взрывчатки

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В районе Диджле турецкой провинции Диярбакыр остановлен автомобиль, нагруженный полутонами взрывчатых веществ, сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Лица, находившиеся в автомобиле, открыли огонь по сотрудникам жандармерии Турции, после чего, бросив машину, сбежали.

Сообщается, что представители правопорядка Турции остановили в этом же районе еще две машины, предположительно, сопровождавшие машину со взрывчаткой. Водители задержаны.