На юго-востоке Турции обнаружен автомобиль с 500 кг взрывчатки

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В районе Диджле турецкой провинции Диярбакыр остановлен автомобиль, нагруженный полутонами взрывчатых веществ, сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.
Лица, находившиеся в автомобиле, открыли огонь по сотрудникам жандармерии Турции, после чего, бросив машину, сбежали.
Сообщается, что представители правопорядка Турции остановили в этом же районе еще две машины, предположительно, сопровождавшие машину со взрывчаткой. Водители задержаны.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости